Лига чемпионов, 30 августа: расписание матчей игрового дня

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Сегодня, 30 августа, состоятся ответные встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Матчи 29 августа (время начала — московское)

Путь представителей лиг:

22:00. ПСВ (Нидерланды) — «Рейнджерс» (Шотландия) — первый матч 2:2.

Путь чемпионов:

22:00. «Копенгаген» (Дания) — «Ракув» (Польша) — первый матч 1:0;

22:00. АЕК (Греция) — «Антверпен» (Бельгия) — первый матч — 0:1.

Победители двухматчевых противостояний получат право принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги Европы. 29 августа по итогам первого дня ответных матчей раунда плей-офф определились следующие участники основного турнира Лиги чемпионов: «Брага» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Галатасарай» (Турция).