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Роберт Левандовски: мне нужно вернуться на правильный путь

Роберт Левандовски: мне нужно вернуться на правильный путь
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Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своей игре.

«Мне нужно поддерживать свой уровень, вернуться на правильный путь. Мой тонус будет становиться лучше с каждой игрой. Каждый сезон разный, а этот сезон очень длинный. У нас много игр, и я думаю, что важно не как ты его начнёшь, а как ты его закончишь».

Думаю, что с моим опытом, когда я знаю своё тело, я ищу лучшее решение не только для себя, но и для команды. Я понимаю, что иногда, если я нахожусь между двумя центральными защитниками, и защитникам легче так играть против меня. Во многих матчах у меня не так много шансов забить. В последних двух играх у меня было мало моментов, я не получал много мячей, поэтому иногда мне приходилось создавать самому моменты», – приводит слова Левандовски Marca со ссылкой на Eleven Sports.

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