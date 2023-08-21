Гризманн, Морено или Левандовски. Кто станет лучшим бомбардиром Примеры

11 августа стартовал очередной сезон чемпионата Испании по футболу. Несмотря на то что прошло всего два тура, болельщики уже ведут споры — кто станет лучшим бомбардиром Примеры. Попробуем разобраться и мы, кто из нападающих имеет наилучшие шансы выиграть трофей «Пичичи».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Левандовски готов бить рекорды

В розыгрыше Примеры сезона-2022/2023 Левандовски принял участие в 34 встречах, забил 23 мяча и отдал семь результативных передач. До этого поляк выступал за мюнхенскую «Баварию», в которой провёл восемь сезонов.

Роберт славится умением поддерживать стабильную физическую форму по ходу чемпионата. В свои 34 года он демонстрирует чудеса акробатики, все 90 минут игры участвует в прессинге и пока даже не задумывается о завершении карьеры. По крайней мере, такую позицию форвард высказал в последнем интервью СМИ.

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Левандовски не пользуется услугами различных специалистов по фитнесу — за поддержание физического тонуса футболиста отвечает его супруга. Анна Левандовски долго занималась карате, в её активе 38 медалей на различных турнирах, включая чемпионаты мира и Европы. Недавно ей предложили принять участие в поединке ММА, но Роберт отрицательно отнёсся к этой затее.

Выносливость и скоростная работа с мячом очень важны для поляка, поскольку ему предстоит выдержать марафон из 38 матчей Примеры. Конкуренции в «Барселоне» на позиции центрфорварда не наблюдается, поэтому большинство игр Роберт начнёт в стартовом составе.

Тактическая схема Хави по сравнению с прошлым сезоном не претерпела кардинальных изменений, а значит, на долю Левандовского выпадает задача завершать точными ударами комбинации партнёров. У него хватает козырей, чтобы в одиночку закрывать вопрос: голевое чутьё, умение выбрать позицию для точного удара, молниеносная реакция и координация.

Кроме того, Роберт выступает штатным пенальтистом команды. При умении юрких и техничных хавбеков каталонцев идти в обводку в штрафной у поляка появляется шикарный бонус в виде 10–12 потенциальных пенальти за сезон. Если Роберт станет лучшим бомбардиром Примеры, сыграет коэффициент 1.55.

Херард Морено — «темная лошадка»

Матч 2-го тура «Мальорка» — «Вильярреал» завершился победой гостей со счётом 1:0, а автором победного мяча стал нападающий Херард Морено. Этот факт стал откровением для экспертов, которые поставили испанца на второе место в списке фаворитов бомбардирской гонки. Его победа оценивается коэффициентом 11.0, но будет грандиозной сенсацией.

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Дело в том, что 31-летний нападающий два минувших сезона провёл довольно слабо. Всего 16 голов записал он в актив, причём играл мало. Мешали раскрыться футболисту травмы. Например, в сезоне-2023/2024 Морено участвовал в 21 матче и отметился семью забитыми мячами.

«Вильярреал» в межсезонье приобрёл норвежского форварда Александра Сёрлота из «РБ Лейпциг». Скорее всего, именно с новичком главный тренер Энрике Сетьен связывает надежды на забитые мячи и строит тактическую схему под лучшие игровые качества скандинава. Поэтому Херарда Морено мы вряд ли увидим на вершине списка бомбардиров по итогу 38 туров Примеры.

Симеоне отпустил звёзд на свободу

«Атлетико» оказался наиболее обсуждаемой командой по итогу 1-го тура Примеры. «Матрасники» продемонстрировали высокие навыки позиционного нападения и забили три мяча в ворота «Гранады». Букмекеры оценили переформатирование тактики Диего Симеоне включением Антуана Гризманна и Альваро Мораты в число фаворитов гонки снайперов.

Теперь у этих футболистов будет гораздо больше свободы в нападении и, соответственно, шансов забить гол. В прошлом сезоне Гризманн записал в актив 15 голов, а Мората — 13. Очень перспективная связка образовалась в линии нападения у «Атлетико». Но не будем забывать, что Антуан в сезоне-2023/2024 отдал партнёрам 17 результативных передач, поэтому французский футболист с большим желанием играет на команду в ущерб личным показателям.

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Несмотря на невнятный старт, у Роберта Левандовского будет мало конкурентов в борьбе за звание лучшего бомбардира. Морено подвержен травмам и нестабилен, в «Атлетико» голевая нагрузка будет распределяться между игроками равномерно, а в «Реале» и вовсе нет ярко выраженного центрфорварда. Беллингем зажигает на старте, но сумеет ли выдержать дистанцию чемпионата без спадов — большой вопрос. Получается методом исключения, что у Левандовского нет конкурентов.

Прогноз: Роберт Левандовски станет лучшим бомбардиром Примеры в сезоне-2023/2024 за 1.55.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

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