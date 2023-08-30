Лаксальт: со «Спартаком» все игроки «Динамо» просто смотрели футбол. Так играть нельзя

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт подвёл итоги матча 3-го раунда группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (4:1).
«В первом тайме все игроки «Динамо» просто смотрели футбол. Первые полчаса мы просто не были готовы к игре. Никто не имеет права так играть в дерби! Это особенные матчи, которые нужно играть совсем по-другому. Вчерашняя игра послужит для нас хорошим уроком! Мы должны сделать из этого правильные выводы и больше никогда не допускать подобного. Таким образом просто нельзя выходить на футбольное поле», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» закончился победой красно-белых со счётом 4:1. Все четыре мяча команда Гильермо Абаскаля забила в первом тайме. Дубль оформил нападающий Александр Соболев.
- 30 августа 2023
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