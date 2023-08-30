Кузяев: ещё три года назад я много думал о переходе в один из топ-5 чемпионатов

Бывший футболист «Зенита» Далер Кузяев высказался о своём переезде в чемпионат Франции. Напомним, полузащитник подписал контракт с «Гавром».

«Ещё три года назад я много думал о том, чтобы перейти в один из пяти топ-чемпионатов. Эти мысли не возникают из ниоткуда. Я нашёл время, чтобы взвесить все за и против, подумать о том, уезжать мне из своей страны или нет, и в каком чемпионате выступать. Это был непростой процесс для меня и моей семьи, потому что я провёл шесть фантастических сезонов в «Зените» и был в очень хороших отношениях со всеми. Но мы пришли к выводу, что пришло время увидеть что-то ещё, и появилась возможность подписать контракт во Франции.

Я действительно хотел играть в одном из топ-5 чемпионатов Европы. Все знают силу французского футбола — сборная этой страны выиграла чемпионат мира 2018 года и вышла в финал в 2022 году, это о многом говорит!» — приводит слова Кузяева официальный сайт Лиги 1.