Андрей Тихонов: хочется верить, что Абаскаль найдёт баланс в игре «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль сумеет найти стабильность в игре своих подопечных.

«Думаю, Абаскаль продолжит искать, но именно стабилизация состава, особенно в обороне, должна привести к результату.

Мне хочется верить, что Абаскаль найдёт баланс. Потому что команда местами показывает довольно-таки хороший футбол. Но, повторюсь, главное — стабильность. В том числе в составе, потому что это даёт стабильность и в игре. Когда у тебя постоянно меняются три-четыре человека, игра может быть рваной, кусками», – приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Команда под руководством Абаскаля занимает седьмое место в Российской Премьер-Лиге с 10 набранными очками. «Спартак» ранее в РПЛ уступил екатеринбургскому «Уралу» (2:3), санкт-петербургскому «Зениту» (1:3) и сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0). Вчера, 29 августа, красно-белые в московском дерби с «Динамо» одержали разгромную победу со счётом 4:1, матч проходил в рамках групповой стадии Фонбет Кубка России.