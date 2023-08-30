Легенда «Ростова» Гацкан: у нас был шанс стать чемпионами, но нога Акинфеева спасла ЦСКА

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан вспомнил развязку чемпионата России по футболу в сезоне-2015/2016, в котором вратарь Игорь Акинфеев подарил московскому ЦСКА победу и титул чемпионов.

«Тогда, в 2016-м, не могли смотреть игру «Рубин» — ЦСКА, потому что играли параллельно. Но все разочаровались, когда увидели счёт. Был шанс стать чемпионами, но нога Акинфеева спасла ЦСКА от гола.

Надеюсь, что в ближайшие годы «Ростов» сможет настолько же приблизиться к титулу. Думаю, что руководство делает всё для этого, но пока результаты этого не показывают», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, судьба чемпионата сезона-2015/2016 решалась в матче ЦСКА с казанским «Рубином». Московская команда вела в счёте (1:0) и в концовке матча Акинфеев совершил серию великолепных спасений, благодаря которым ЦСКА по итогу одержал победу над казанской командой и выиграл титул.