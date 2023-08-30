Легенда «Ростова» Гацкан: у нас был шанс стать чемпионами, но нога Акинфеева спасла ЦСКА

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан вспомнил развязку чемпионата России по футболу в сезоне-2015/2016, в котором вратарь Игорь Акинфеев подарил московскому ЦСКА победу и титул чемпионов.
«Тогда, в 2016-м, не могли смотреть игру «Рубин» — ЦСКА, потому что играли параллельно. Но все разочаровались, когда увидели счёт. Был шанс стать чемпионами, но нога Акинфеева спасла ЦСКА от гола.
Надеюсь, что в ближайшие годы «Ростов» сможет настолько же приблизиться к титулу. Думаю, что руководство делает всё для этого, но пока результаты этого не показывают», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, судьба чемпионата сезона-2015/2016 решалась в матче ЦСКА с казанским «Рубином». Московская команда вела в счёте (1:0) и в концовке матча Акинфеев совершил серию великолепных спасений, благодаря которым ЦСКА по итогу одержал победу над казанской командой и выиграл титул.
- 30 августа 2023
-
15:50
-
15:47
-
15:31
-
15:22
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:59
-
14:55
-
14:53
-
14:49
-
14:36
-
14:33
-
14:30
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:43
-
13:43
-
13:42
-
13:40
-
13:39
-
13:35
-
13:15
-
13:08
-
13:04
-
13:03
-
13:00
-
12:39
-
12:32
-
12:30
-
12:20
-
12:10