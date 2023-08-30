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Нигматуллин: в США Дзюба мог бы угодить в суд за угрозу журналисту

Нигматуллин: в США Дзюба мог бы угодить в суд за угрозу журналисту
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о конфликте между нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой и журналистом, проведя аналогию с Лионелем Месси, которого могут наказать в США за отказ общаться с журналистами.

«Что сделали бы Дзюбе в США за угрозы журналисту? Дзюба мог угодить в суд, так как это угроза жизни, вне зависимости, какие у него заслуги. Можно было бы раздуть эту ситуацию в совершенно другую сторону. Эта история однозначно не красит спортсмена, несмотря на то что журналист заявил, что не таит обиду на Дзюбу.

С одной стороны, правильно, что он не стал раздувать из этого скандал, а с другой – меня удивила реакция некогда главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, который назвал журналиста «дебилом». Это оскорбление личности. Я понимаю, что Дзюба и Слуцкий – друзья, у них есть общие интересы и взгляды на определённые ситуации. Поэтому они готовы друг друга защищать и продолжать заниматься тем, что им сейчас особенно нравится – эпатировать публику», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

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