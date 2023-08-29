Александр Гацкан: поведение Дзюбы — это его стиль и видение жизни. Я бы так себя не вёл

Экс-полузащитник «Ростова», бывший футболист сборной Молдавии Александр Гацкан поделился мнением о манере поведения 35-летнего нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Поведение Дзюбы — это его стиль и видение жизни. Он так себя ведёт. Я бы так себя не вёл. Дзюба хороший и качественный футболист, а вне футбола у него другой стиль. Для общественности это плохо: есть много детей, фанатов. Наша молодёжь должна видеть пример, сравниваться с ними с хорошей стороны. Чем больше будет правильных людей, тем лучше будет поведение людей и наша культура», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Гацкан выступал за «Ростов» с 2008 по 2019 год, Дзюба играл за клуб из Ростова-на-Дону в сезоне-2013/2014, а также в весенней части сезона-2014/2015.

Напомним, после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов» в 4-м туре РПЛ журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место». В итоге КДК дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно.