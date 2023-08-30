Карраскаль: может, у меня своеобразный характер, но никаких проблем с дисциплиной нет

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль, который недавно перешёл в стан бело-голубых из московского ЦСКА, рассказал о дисциплине и немного затронул тему сборной Колумбии.

«У меня нет никаких серьёзных проблем с дисциплиной. Может быть, у меня своеобразный характер. Но если бы были проблемы, меня бы не вызывали в сборную Колумбии. Там очень жёсткие требования. Никаких проблем с дисциплиной нет, так как у меня есть семья», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Динамо» 27 августа объявило об официальном подписании контракта с футболистом из Колумбии сроком на четыре сезона с возможностью продления на ещё один год.

Прошлый сезон Карраскаль провёл в ЦСКА, за который сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.