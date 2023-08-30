Владимир Федотов высказался о состоянии поля стадиона «Фишт»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о готовности команды к кубковому матчу с «Сочи» и состоянии поля стадиона «Фишт».
«С хорошим настроением приехали в Сочи, отличная погода, море плещется… Не слишком ли жарко? Погода одинакова для всех. Про поле говорить не будем, так как всем это уже набило оскомину. Сегодня будем выходить и показывать характер, полную отдачу. Те качества, что украшают футбол.
Команда всегда выходит на поле с одним желанием, желанием победить. Это Кубок, здесь матчи другого накала, они другие, этот турнир и создан для того, чтобы у каждого участника был шанс», – сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 30 августа, состоится матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.
- 30 августа 2023
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