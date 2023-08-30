А Федотов вернулся в Сочи — за пятой победой над «бывшими».

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Первая дуэль Игнашевича и Семака и новый эпизод баттла Дзюба vs Карпин. Кубок России. LIVE

Всем привет! Ловите последнюю в этом году порцию летнего футбола! В среду, 30 августа, состоятся четыре матча кластера Путь РПЛ в Кубке России. Ещё восемь команд Премьер-Лиги закроют первый круг группового этапа.

Владимира Федотова во главе ЦСКА ждёт уже шестая (!) встреча с «Сочи» после переезда в столицу. Четыре из пяти предыдущих он выиграл.

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 30 августа 2023, среда. 17:15 МСК Сочи Сочи Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ахмат» с «Крыльями» в этом розыгрыше очков ещё не брали — сегодня точно кто-то наберёт. А может, и обе команды сразу. Если что, Мирослав Ромащенко с грозненцами пока не проигрывает.

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 30 августа 2023, среда. 17:15 МСК Ахмат Грозный Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Знаменательное событие в Калининграде: первая встреча бронзовых призёров Евро-2008, тёзок Игнашевича и Семака, «при галстуках». Нельзя пропустить!

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 30 августа 2023, среда. 19:30 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

А в Ростове-на-Дону — новый эпизод старого баттла «Дзюба vs Карпин». В прошлый раз Артём отгрузил трёшку — может повторить?

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 30 августа 2023, среда. 19:30 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

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