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Балтика — Зенит: онлайн-трансляция матчей Кубка России по футболу, где смотреть Ростов — Локомотив, Сочи — ЦСКА

Первая дуэль Игнашевича и Семака и новый эпизод баттла Дзюба vs Карпин. Кубок России. LIVE
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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Онлайн-трансляция матчей Кубка России
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А Федотов вернулся в Сочи — за пятой победой над «бывшими».

Всем привет! Ловите последнюю в этом году порцию летнего футбола! В среду, 30 августа, состоятся четыре матча кластера Путь РПЛ в Кубке России. Ещё восемь команд Премьер-Лиги закроют первый круг группового этапа.

Владимира Федотова во главе ЦСКА ждёт уже шестая (!) встреча с «Сочи» после переезда в столицу. Четыре из пяти предыдущих он выиграл.

Фонбет Кубок России . Группа A
30 августа 2023, среда. 17:15 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» с «Крыльями» в этом розыгрыше очков ещё не брали — сегодня точно кто-то наберёт. А может, и обе команды сразу. Если что, Мирослав Ромащенко с грозненцами пока не проигрывает.

Фонбет Кубок России . Группа C
30 августа 2023, среда. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Знаменательное событие в Калининграде: первая встреча бронзовых призёров Евро-2008, тёзок Игнашевича и Семака, «при галстуках». Нельзя пропустить!

Фонбет Кубок России . Группа C
30 августа 2023, среда. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А в Ростове-на-Дону — новый эпизод старого баттла «Дзюба vs Карпин». В прошлый раз Артём отгрузил трёшку — может повторить?

Фонбет Кубок России . Группа B
30 августа 2023, среда. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уследить за всеми событиями игрового дня вам поможет большой онлайн «Чемпионата». Оставайтесь с нами!

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