Первая дуэль Игнашевича и Семака и новый эпизод баттла Дзюба vs Карпин. Кубок России. LIVE

Всем привет! Ловите последнюю в этом году порцию летнего футбола! В среду, 30 августа, состоятся четыре матча кластера Путь РПЛ в Кубке России. Ещё восемь команд Премьер-Лиги закроют первый круг группового этапа.
Владимира Федотова во главе ЦСКА ждёт уже шестая (!) встреча с «Сочи» после переезда в столицу. Четыре из пяти предыдущих он выиграл.
«Ахмат» с «Крыльями» в этом розыгрыше очков ещё не брали — сегодня точно кто-то наберёт. А может, и обе команды сразу. Если что, Мирослав Ромащенко с грозненцами пока не проигрывает.
Знаменательное событие в Калининграде: первая встреча бронзовых призёров Евро-2008, тёзок Игнашевича и Семака, «при галстуках». Нельзя пропустить!
А в Ростове-на-Дону — новый эпизод старого баттла «Дзюба vs Карпин». В прошлый раз Артём отгрузил трёшку — может повторить?
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