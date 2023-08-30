Сальваторе Сиригу заинтересовал «Лорьян»

Французский «Лорьян» начал переговоры с итальянским голкипером Сальваторе Сиригу, который находится в статусе свободного агента. Бретонцы заключили устное финансовое соглашение с 36-летним вратарём, но, прежде чем двигаться дальше, Сиригу должен пройти медицинское обследование, сообщает Foot Mercato.
Успешно восстановившись после травмы, из-за которой он долгое время не появлялся на поле, бывший вратарь «ПСЖ» набрал форму и ежедневно тренируется со своим бывшим клубом «Фиорентина». По информации французских журналистов, Сиригу в «Лорьяне» изначально предлагают роль дублёра Ивона Мвого, несмотря на наличие в команде ещё одного возрастного итальянца Вито Манноне (35 лет).
В трёх стартовых турах французской Лиги 1 «Лорьян» набрал пять очков и занимает седьмое место. Мвого при этом пропустил два гола в трёх играх.
- 30 августа 2023
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