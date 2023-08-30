Хавбек «Вулверхэмптона» Матеус Нунес завершает переход в «Манчестер Сити»
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«Манчестер Сити» достиг договорённости с «Вулверхэмптоном» по трансферу полузащитника Матеуса Нунеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, стороны заканчивают обсуждение финальных деталей. В скором времени о трансфере будет объявлено официально.
24-летний Нунес перешёл в «Вулверхэмптон» в августе 2022 года из «Спортинга» за € 45 млн. В сезоне-2022/2023 футболист провёл за «волков» во всех турнирах 37 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 45 млн.
Ранее сообщалось о намерении «Челси» подписать хавбека «Манчестер Сити» Коула Палмера.
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