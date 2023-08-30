«Ахмат» — «Крылья Советов»: Челикович сразу же вновь вывел хозяев вперёд

Сегодня, 29 августа, проходит матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Под конец первого тайма, на 44-й минуте, нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд — 1:0. В начале второго тайма, на 51-й минуте, защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнял счёт в матче — 1:1. Почти сразу же хозяева вновь вышли вперёд — на 53-й минуте Ясмин Челикович смог снова поразить ворота самарской команды — 2:1

В первых двух турах группового этапа «Ахмат» не смог выиграть ни одной встречи, уступив «Зениту» и «Балтике» с одинаковым счётом 0:2. Команда замыкает таблицу группы C. Самарская команда пока что также не набрала очков в Кубке России, уступив сине-бело-голубым со счётом 0:1, а калининградской команде – со счётом 2:3.