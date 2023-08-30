Защитник Фреснеда, на которого претендовала «Барселона», перешёл в «Спортинг»
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Защитник Иван Фреснеда перешёл в «Спортинг» из «Вальядолида». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.
Сумма трансфера составила € 9 млн. Ещё € 3 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. Стороны подписали пятилетний контракт (до конца июня 2028 года).
Фото: sporting.pt
В сезоне-2022/2023 Фреснеда провёл 24 матча за «Вальядолид» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн. У Фреснеды есть опыт игры за молодёжную сборную Испании (до 19 лет) — 13 матчей.
Ранее в СМИ сообщалось, что на испанского игрока обороны претендовала «Барселона». В январское трансферное окно молодого футболиста хотел заполучить «Арсенал».
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