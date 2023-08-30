Конате: скоро в Грозном можно будет провести финал ЛЧ, Кадыров сделал город безопасным

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате считает, что в Грозном уже в ближайшее время можно будет провести финал Лиги чемпионов. По мнению форварда, при Рамзане Кадырове город стал достаточно безопасным и хорошим для туристов.

«В ближайшее время в Грозном можно будет провести финал ЛЧ. Кадыров сделал всё, чтобы город стал хорошим и безопасным для туристов и болельщиков. Ты можешь спокойно приехать, отдохнуть и сходить на футбол», — приводит слова Конате Sport24.

Конате перешёл в «Ахмат» в 2021 году. Ранее в России он выступал за подмосковные «Химки». В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Конате провёл за «Ахмат» 24 матча, в которых забил 11 мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего четыре игры в Фонбет Кубке России и два гола. В текущем сезоне он сыграл восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.