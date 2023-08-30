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«Лутон» близок к подписанию защитника «Манчестер Юнайтед» Тедена Менги

«Лутон» близок к подписанию защитника «Манчестер Юнайтед» Тедена Менги
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Теден Менги в ближайшее время может стать игроком «Лутон Тауна». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сделка будет оформлена в виде полноценного трансфера. На днях игрок обороны пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду.

Менги является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2022/2023 защитник провёл семь матчей за молодёжную команду «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Лутон» вратаря Тима Крула.

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