«Лутон» близок к подписанию защитника «Манчестер Юнайтед» Тедена Менги

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Теден Менги в ближайшее время может стать игроком «Лутон Тауна». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сделка будет оформлена в виде полноценного трансфера. На днях игрок обороны пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду.
Менги является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2022/2023 защитник провёл семь матчей за молодёжную команду «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.
Ранее стало известно о переходе в «Лутон» вратаря Тима Крула.
- 30 августа 2023
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:14
-
20:12
-
20:05
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:37
-
19:37
-
19:28
-
19:26
-
19:15
-
19:09
-
19:03
-
18:56
-
18:47
-
18:41
-
18:38
-
18:31
-
18:29
-
18:28
-
18:26
-
18:24
-
18:21
-
18:12
-
18:12
-
18:01