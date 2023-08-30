Федотов: отдаю должное ребятам, что выдержали до конца, хотя нам не всегда хватало сил

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча с «Сочи».
«Мы знаем, что это такое: местная влажность, температура. Ну и шарма добавляет то, что осталось от поля. Что осталось от поля… Видим, что с этой проблемой не можем справиться. Климат, всё прочее… Это приносит колоссальное неудобство и «Сочи» в том числе. Стадион приложит героические усилия и вернёт поле в нормальное состояние. Они день и ночь над этим бьются.
Надо отдать должное ребятам, что выдержали до конца. Хотя нам не всегда хватало сил.
Потрачено колоссальное количество сил в ходе командной работы. А потом серия пенальти, которая также имеет очень серьёзный эмоциональной оттенок. И опять мы говорим, что есть Игорь Акинфеев, который делает разницу.
Конечно, тренеру всегда выгодно пораньше закончить. Хорошо, что в этих условиях нет дополнительного времени. Вот это было бы лишнее.
Положительные эмоции помогут нам быстрее восстановиться. Это факт», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 30 августа, состоялся матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Основное время матча, проходившего на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилось с ничейным счётом 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы со счётом 5:4.
- 30 августа 2023
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