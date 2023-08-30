В «Сочи» сообщили, что существует вероятность переноса матча со «Спартаком» в Краснодар

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что существует вероятность переноса предстоящего матча со «Спартаком» в Краснодар из-за плохого качества поля на стадионе «Фишт».

«Хорошая игра с ЦСКА. У нас было много моментов. Будем забивать голы — будет всё хорошо.

Матч со «Спартаком» могут перенести в Краснодар? Такая вероятность есть, завтра будет всё понятно. Очевидно, что поле нужно улучшать. Есть понимание, что нужно делать здесь. Надеемся на улучшение ситуации. Хочется играть лучше, намного быстрее, чтобы мяч хорошо ходил», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 30 августа, состоялся матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Основное время матча, проходившего на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилось с ничейным счётом 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы со счётом 5:4.