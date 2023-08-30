«Балтика» — «Зенит»: Энрикес вывел хозяев вперёд в самой концовке первого тайма

Сегодня, 30 августа, проходит матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Под самый конец первого тайма, на 42-й минуте, нападающий «Балтики» Анхело Энрикес открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд — 1:0.
В данный момент «Балтика» занимает первое место в группе С с шестью очками после двух сыгранных матчей — калининградская команда одержала две победы: над грозненским «Ахматом» со счётом 2:0 и над самарскими «Крыльями Советов» (3:2). «Зенит» в данный момент располагается на втором месте в своей группе также с шестью очками после двух встреч. Команда из Санкт-Петербурга обыграла «Ахмат» со счётом 2:0, а «Крылья Советов» победила с минимальным преимуществом – 1:0.
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