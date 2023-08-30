Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Манчестер Сити» Палмер переходит в «Челси» — Романо

Полузащитник «Манчестер Сити» Палмер переходит в «Челси» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» достиг принципиальной договорённости с «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Коула Палмера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лондонцы заплатят «горожанам» за атакующего хавбека около € 46 млн. Ещё € 6 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

Сообщается, что игрок пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду в ближайшее время.

21-летний Палмер является воспитанником академии «Манчестер Сити». Игрок начал выступать за взрослую команду с июля 2021 года. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Ноттингем Форест» вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

Материалы по теме
«Ноттингем Форест» договаривается с «Челси» о покупке хавбека Хадсона-Одои
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android