Полузащитник «Манчестер Сити» Палмер переходит в «Челси» — Романо

«Челси» достиг принципиальной договорённости с «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Коула Палмера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, лондонцы заплатят «горожанам» за атакующего хавбека около € 46 млн. Ещё € 6 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.
Сообщается, что игрок пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду в ближайшее время.
21-летний Палмер является воспитанником академии «Манчестер Сити». Игрок начал выступать за взрослую команду с июля 2021 года. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе в «Ноттингем Форест» вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои.
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