Шишкин: Абаскаль выглядит очень уверенным и знает, что делать — не думаю, что он «поплыл»

Бывший защитник московского «Спартака» и «Краснодара» Роман Шишкин выразил уверенность в том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль знает, что делает, и сможет исправить проблемы «Спартака» в обороне.

«Говоря сейчас о «Спартаке», я бы вспомнил матч с «Ахматом». Команда не пропустила! Это редчайшее событие. Но тем не менее многие были недовольны тем, что не взяли три очка, что после двух поражений должны были рвать и метать… Но я бы не сказал, что «Спартак» плохо играл в нападении. Просто баланса как не было, так и нет. Но красно-белые создавали достаточно моментов. И игра никак не была бездарной, просто не дала того результата, которого ждали. И забей спартаковцы тогда хоть один мяч, всё бы могло сложиться по-другому. И «Ахмат» бы дожали. Впрочем, могли и пропустить в конце в контратаке. То есть опять приходится говорить о проблемах «Спартака» в обороне. Но я вижу, что Абаскаль очень уверен в себе, несмотря на то что на него выливается в последнее время очень много критики. И такое ощущение, что он знает, что делает. И обещает работать над проблемными моментами. Очевидно, над чем надо работать, но ошибки в обороне продолжаются, идёт постоянная ротация состава, пропускается много голов. Это и выбивает «Спартак» из борьбы за высокие места.

Не надломили ли «Спартак» эти два поражения? Одна победа вернёт команду в зону лидеров, и поражения от «Урала» и «Зенита» забудутся. Думаю, сам Абаскаль понимает, что ошибся с тактикой в игре с Петербургом, но на ошибках учатся. Повторюсь, выглядит он уверенно, не думаю, что можно применять термин «поплыл», он понимает, что делать. Да и в обойме у него остаются большие мастера, матч с «Динамо» это показал. Думаю, эта кубковая победа придаст уверенности в матче с «Краснодаром». Главное, постараться выбрать правильный план на игру, чтобы был баланс против непростой команды», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».