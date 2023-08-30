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«ПСЖ» сделал новое предложение о покупке форварда «Лиона» Баркола

«ПСЖ» сделал новое предложение о покупке форварда «Лиона» Баркола
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Нападающий «Лиона» Брэдли Баркола может успеть стать игроком «ПСЖ» до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «ПСЖ» сделал «Лиону» новое предложение в размере € 45 млн. Также парижане включат в сделку пункт о 10-процентной компенсации в случае последующей продажи.

Отмечается, что личные условия контракта были согласованы ещё в июне. Молодой футболист заинтересован в переходе в «ПСЖ».

В сезоне-2022/2023 Баркола провёл 31 матч за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Лиона» получить с продажи Баркола не только деньги, но и нескольких игроков из покупающей команды.

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