«Монако» объявил о подписании контракта с Фоларином Балогуном

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун подписал контракт с «Монако», став одноклубником россиянина Александра Головина.

«Монако» рад сообщить о переходе нападающего Фоларина Балогуна из «Арсенала». 22-летний игрок сборной США подписал контракт на пять сезонов и теперь связан с монегасками до июня 2028 года», – сообщила пресс-служба красно-белых.

Фото: ФК «Монако»

Прошлый сезон Балогун провёл в аренде во французском «Реймсе», за который сыграл 39 матчей во всех турнирах, отметившись 22 голами и тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 30 млн.

Напомним, «Монако» потерял одного из основных центральных нападающих Брила Эмболо, который получил серьёзную травму (разрыв крестообразных связок. – Прим. «Чемпионата»), поэтому руководство монегасков на протяжении августа пыталось подписать Балогуна.