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Балтика — Зенит 1:0, результат матча 3-го тура Кубка России 30 августа

Гол Энрикеса помог «Балтике» обыграть «Зенит» в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России
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Завершился матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Балтика» минимально обыграла «Зенит» со счётом 1:0.

Под самый конец первого тайма, на 43-й минуте, нападающий «Балтики» Анхело Энрикес открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд — 1:0. В оставшееся время матча обе команды имели моменты для взятия ворот — игрок «Балтики» Давид Аванесян попал в перекладину, а полузащитник сине-бело-голубых Алексей Сутормин попал в штангу — «Зенит» пытался отыграться, но так и не смог изменить счёт матча — 1:0, минимальная победа «Балтики».

Таким образом, после результата данного матча «Балтика» продолжает занимать первое место в группе С, укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей — ранее калининградская команда также одержала две победы: над грозненским «Ахматом» со счётом 2:0 и над самарскими «Крыльями Советов» (3:2). «Зенит» также остался на втором месте в своей группе с шестью очками после трёх встреч. Команда из Санкт-Петербурга ранее обыграла «Ахмат» со счётом 2:0, а «Крылья Советов» победила с минимальным преимуществом – 1:0.

Фонбет Кубок России . Группа C
30 августа 2023, среда. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Энрикес – 43'    
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