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«Интер» объявил о переходе защитника «Баварии» Павара

«Интер» объявил о переходе защитника «Баварии» Павара
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Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар официально стал игроком «Интера». Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стоимость перехода игрока составит € 30 млн плюс € 2 млн бонусами. Стороны заключили пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).

Фото: inter.it

Павар выступал за «Баварию» с лета 2019 года, тогда защитник перешёл в мюнхенский клуб из «Штутгарта». Он принял участие в общей сложности в 163 матчах за «красных», забив 12 мячей и отдав столько же голевых передач. С «Баварией» Бенжамен выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020, в 2020 году стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира, четырежды становился чемпионом Германии.

Со сборной Франции Павар стал чемпионом мира 2018 года, а также выиграл Лигу наций сезона-2020/2021.

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