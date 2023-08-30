Наир Тикнизян заявил, что у «Локомотива» есть зависимость от Дзюбы

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян выразил мнение, что игра железнодорожников зависит от нападающего Артёма Дзюбы.

«Играть всегда лучше, чем тренироваться. Календарь сейчас такой, что выбирать не приходится. У нас сейчас несколько игр подряд на юге. Нам грех жаловаться, ребята здесь живут в тяжёлом графике весь год.

Есть ли зависимость от Дзюбы? В какой-то степени можно сказать, что да. В тяжёлой ситуации, когда он находится на поле, мы можем упростить игру. Артём выигрывает 80 процентов мячей, которые летят в его сторону.

Как решить эту проблему? У нас должна быть альтернатива — сегодня она была. Во второй тайме у нас получалось выходить низом через пас. Нужно и дальше двигаться в этом направлении. Всё будет нормально», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 30 августа, состоялся матч 3-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и московским «Локомотивом». Финальный свисток арбитра Владислава Безбородова зафиксировал победу дончан с минимальным перевесом в счёте – 2:1. Артём Дзюба участия в игре не принимал.