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Игрок «Локомотива» Тикнизян: РПЛ стала слабее? Нет, почему? Наоборот — сильнее

Игрок «Локомотива» Тикнизян: РПЛ стала слабее? Нет, почему? Наоборот — сильнее
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об уровне Российской Премьер-Лиги на данный момент.

«Сейчас в РПЛ нельзя кого-то назвать фаворитом или аутсайдером. В этом сезоне наш чемпионат немного подравнялся. Проходных матчей нет и точно не будет. Чемпионат стал слабее? Нет, почему? Наоборот — сильнее. Все играют на одном уровне. «Зенит» мы не убираем за скобки, хотя этот сезон они начали не лучшим образом», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В текущем сезоне Тикнизян провёл девять матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В кубковом матче с «Ростовом», который состоялся в среду, 30 августа, железнодорожники потерпели поражение — 1:2.

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