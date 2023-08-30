«Ахмат» достиг договорённости о переходе хавбека «Крузейро» Жуниора — Иван Карпов

Полузащитник «Крузейро» Даниэл Жуниор перейдёт в «Ахмат» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, представители грозненцев достигли принципиальной договорённости с бразильским клубом. Стоимость годичной аренды составит € 150 тыс. В соглашении будет предусмотрена опция выкупа 21-летнего хавбека за € 700 тыс.

Отмечается, что бразилец уже прилетел в Грозный, чтобы в четверг, 31 августа, пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Ахматом».

В сезоне-2023 Жуниор провёл 11 матчей за «Крузейро» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,4 млн.