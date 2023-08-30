Кассьерра: футбол в России сильно эволюционировал за 3 года, много команд борется за призы

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра оценил уровень Российской Премьер-Лиги, отметив её прогресс за последние три года, а также высокую конкуренцию в чемпионате.
«Футбол в России за последние три года очень сильно эволюционировал. Здесь играют в силовой футбол, в лиге много физически сильных игроков. В то же время тактика в РПЛ играет большую роль. В Колумбии футбол немного медленнее, в Португалии футбол менее силовой. Российский чемпионат конкурентнее всех лиг, в которых я выступал. Много команд борется за призы и медали», — приводит слова Кассьерры «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Кассьерра сыграл в шести матчах за «Зенит», в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Санкт-петербургский клуб занимает второе место в чемпионате с 13 очками после шести встреч.
- 30 августа 2023
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