Галактионов: Дзюбы не хватает, своей харизмой и солидностью он придает «Локо» уверенность

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, насколько важен для команды нападающий железнодорожников Артём Дзюба.

«Можно ли назвать «Локомотив» «дзюбозависимой командой»? Я уже отвечал на этот вопрос. Понятно, что игрок такого класса и уровня необходим. Он очень много делал для команды. Из‑под него наши молодые футболисты способны покрывать расстояния при атаках. Я бы так сказал: нам в эту позицию нужен по антропометрии игрок, который сможет его заменять. Потому что без него выходит легковесный нападающий, структура игры меняется. А нам бы хотелось, чтобы команда не шарахалась от того, есть тот игрок на поле или нет.

Артём делает много и на поле, и внутри коллектива, своей харизмой, своей солидностью придаёт команде уверенность. Качеств Артёма нам не хватает, когда его нет», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 30 августа, состоялся матч 3-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и московским «Локомотивом». Финальный свисток арбитра Владислава Безбородова зафиксировал победу дончан с минимальным перевесом в счёте – 2:1. Артём Дзюба участия в игре не принимал.