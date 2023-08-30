Спивак: могу поаплодировать селекционному отделу ЦСКА за трансферы Капишаба и Келвена

Специалист по бразильскому футболу и спортивный журналист Александр Спивак оценил готовящиеся переходы бразильских защитников Келвена и Жуниньо Капишаба в московский ЦСКА.

«Келвен и Капишаба – очень хорошее усиление для ЦСКА. Хоть они оба и латерали, но футболисты абсолютно разные. Капишаба более опытный, прошедший много тренерских школ. Он поиграл в «Форталезе» у аргентинского тренера Хуана Пабло Войводы – специалиста, который быстро ставит своим командам атакующий футбол с чётко прослеживающимся рисунком, часто предпочитающий схемы с тремя центральными защитниками. В «РБ Брагантино» Капишаба тоже поработал с хорошим тренером – Педру Кайшиньей. У португальца интересная атакующая модель, в ней Капишаба играл важную роль, особенно в создании и построении атак. Если мы поднимем статистику Капишаба, то он и по оборонительным, и по атакующим показателям один из лучших среди всех латералей чемпионата Бразилии. ЦСКА берёт футболиста на взлёте, который высоко котируется, у которого хорошая пресса. На мой взгляд, это попадание в десятку. Дальше – как сложатся многие факторы. Мне часто припоминают хвалебные отзывы по Бруно Фуксу, но кто знал, что у Бруно будут такие проблемы со здоровьем, поэтому тут может всё что угодно произойти, но Капишаба – готовый мастер, как Мойзес. С оговоркой, конечно, что Мойзеса ЦСКА покупал на позицию левого латераля, а в итоге его смогли адаптировать к игре третьим центральным защитником.

Сможет ли Келвен посадить на лавку Милана Гаича? Скажу честно, я не все матчи ЦСКА смотрю. Я больше сужу по оценкам болельщиков. Знаю, что Гаич не на самом хорошем счету. Уверен в Келвене, но тут такая специфика, что бразилец может не сразу устроить Федотова, например, по игре в обороне, и какие-то вещи придётся подтягивать. По этой причине Келвен может далеко не сразу заиграть в старте ЦСКА. В целом оба трансфера армейцев очень хорошие, и я могу только поаплодировать селекционному отделу», — приводит слова Спивака Metaratings.