«Манчестер Сити» заплатит за Нунеса $ 60 млн и отдаст Дойла в аренду

Сумма трансфера полузащитника Матеуса Нунеса из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Сити» составит € 55 млн ($ 60 млн), сообщили источники ESPN. Ранее сообщалось, что стороны уже достигли устных договорённостей о переходе. Сделка должна состояться до закрытия трансферного окна.
24-летний Нунес перешёл в «Вулверхэмптон» в августе 2022 года из «Спортинга» за € 45 млн. В сезоне-2022/2023 футболист провёл за «волков» во всех турнирах 37 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
В рамках отдельной, несвязанной с Нунесом сделки, «Манчестер Сити» договаривается о передаче «Вулверхэмптону» в аренду 21-летнего полузащитника Томми Дойла. «Волки» смогут выкупить хавбека за £ 5 млн, при этом «Манчестер Сити» хочет получить 50% от любой последующей продажи футболиста. В прошлом сезоне Дойл выступал на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед», который смог добиться повышения в классе. Полузащитник провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.
Нападение на капитана «Ньюкасла» Ласселлса возле ночного клуба:
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