Главный тренер «ПСЖ» Энрике сказал Верратти, что он никогда не будет играть у него в клубе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сказал итальянскому полузащитнику Марко Верратти, что не рассчитывает на него, сообщает Goal со ссылкой на Le Parisien.

По данным источника, Энрике лично сказал Верратти, что он никогда не будет играть у него в команде.

Ранее сообщалось, что Верратти близок к переходу в Катарский «Аль-Араби». Отмечалось, что клуб из Катара достиг принципиального соглашения с «ПСЖ» и готов заплатить за итальянского полузащитника € 50 млн.

Напомним, Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитан до 2026 года. В прошлом сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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