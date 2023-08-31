Лионель Месси впервые не заработал результативное действие в игре за «Интер Майами»
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси впервые не отметился ни одним результативным действием в официальной матче за клуб из США.
Месси вышел в стартовом составе в матче МЛС с «Нэшвиллом». Встреча завершилась со счётом 0:0. Аргентинец провёл на поле все 90 минут.
На данный момент «Интер Майами» занимает 27-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 22 очка. «Нэшвилл», в свою очередь, занимает девятое место, набрав 39 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Цинциннати», набрав 54 очка.
В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Лос-Анджелесом». Матч состоится 4 сентября, начало – 05:00 мск. «Нэшвилл», в свою очередь, на день раньше сыграет с «Шарлоттом», начало матча – 03:30 мск.
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