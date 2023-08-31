Спортдир «Оренбурга»: приятно, что в сборной России обратили внимание на Оганесяна

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на вызов в сборную России нападающего оренбуржцев Степана Оганесяна.
«Рады за Стёпу. Приятно, что обратили на него внимание. Чем Оганесян заслужил этот вызов? Не я же его вызывал — надо Валерия Георгиевича спросить (смеётся). У Стёпы хорошие качества и были неплохие матчи. Просто с учётом возраста и перспективы почему нет?» — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в среду, 30 августа, был опубликован список из 49 футболистов, вызванных в сборную России на сентябрьский учебно‑тренировочный сбор, куда попал и форвард «Оренбурга» Оганесян. Степан в сезоне-2023/2024 провёл шесть матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, но не отметился результативными действиями.
- 31 августа 2023
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