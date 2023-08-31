Лаксальт: первые полчаса нашей игры в дерби со «Спартаком» — худшие в этом сезоне
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Футболист «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Первые полчаса нашей игры в дерби со «Спартаком» были худшими в этом сезоне! Тут вопрос в правильной ментальности. Мы оказались совсем не готовыми к этой большой игре. Такие вещи могли произойти в абсолютно любом матче. Нужно просто забыть это и двигаться дальше. Про это не стоит разговаривать и думать слишком долго», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» закончился победой красно-белых со счётом 4:1. Все четыре мяча команда Гильермо Абаскаля забила в первом тайме. Нападающий Александр Соболев оформил дубль.
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