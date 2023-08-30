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Лаксальт: Карраскаль — классный футболист. Уверен, он принесёт «Динамо» много пользы

Лаксальт: Карраскаль — классный футболист. Уверен, он принесёт «Динамо» много пользы
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Футболист «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал переход в стан бело-голубых полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Карраскаль — классный футболист! Он провёл всего лишь несколько дней в нашей команде. Он потихоньку осваивается здесь. Уверен, что он принесёт много пользы «Динамо»!

Хорхе пришёл из ЦСКА? Это абсолютно нормально, это же футбол. Это наша работа. Он хорошо играл там. «Динамо» захотелось его подписать, а Хорхе захотел сюда, вот и всё. Уверен, что он рад быть с нами!» — сказал Диего Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Хорхе Карраскаль выступал за ЦСКА с 2022 года. На его счету 47 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он забил семь голов.

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