Карпин объяснил, почему вызвал в сборную России 49 футболистов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в объявленном составе национальной команды на сентябрьский сбор оказалось сразу 49 футболистов. Специалист сообщил, что игроки будут поделены на два состава.

«Почему всё-таки 49 футболистов? В прессе уже была информация, что в это международное окно нам предстоят три игры. Про Катар всем уже давно известно, ещё два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, насколько я знаю, подтвердил даже генсек федерации футбола этой страны. Да, понятно, что официально об этих играх РФС не объявлял, существует множество деталей, которые нужно обговорить, и подписать контракты по каждому матчу. Но тренерский штаб сборной не может ждать до 4 сентября, игроков нужно заранее пригласить, существует регламент по вызовам, отправляемых в клубы. Да и собственно нужно заранее планировать и готовиться к сборам. Очевидно, что с олимпийской сборной Египта будет играть национальная команда России, составленная из игроков 2001 года рождения и младше. А со сборной Катара будет играть команда уже без возрастных ограничений. Соответственно, тренерский штаб сборной вызвал на эти три игры две команды. Даже если посмотреть на количество игроков — 49 — и вычесть отсюда 5 вратарей, получится 44 полевых игрока, то есть по 22 на каждую команду», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, а также сыграет с Катаром.