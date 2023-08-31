Волженкин: возможно, в «Балтике» появятся ещё один-два новичка до закрытия окна

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин оценил форму команды спустя месяц после начала сезона, а также высказался о вызове в сборную России форварда команда Тамерлана Мусаева.

«Можно ли подводить первые итоги по результатам старта сезона? К сожалению, пока нет результата, который мы ожидаем. Но абсолютно все отмечали, что мы играем достаточно хорошо, игра у нас цельная. Немножко не хватает опыта, иногда не хватает эмоций. Но мы идём своим путём, у нас есть принципы, мы ими продолжаем придерживаться. Мы точно не собираемся делать резкие шаги, уверены во всех людях в нашем клубе. Будут ли ещё приобретения в остатке трансферного окна? Мы продолжаем работу. Возможно, до закрытия окна появятся еще один-два новичка. Насколько большое событие для «Балтики» вызов в сборную Тамерлана Мусаева?

Я к нему подошёл сразу после свистка, а он сказал, что уже все ему сообщили эту радостную новость. Он очень счастлив, да и все мы рады. Это очень важно для нас. Тамерлан пришёл к нам футболистом-любителем. Первый профессиональный контракт он подписал в «Балтике», поэтому мы можем говорить, что он – продукт клуба. Для «Балтики» – это знаковое событие, но при этом я понимаю, что нет ничего неожиданного. Труд должен быть вознаграждён, так и вышло. Мусаев работает за десятерых, он – суперпрофессионал. Главное, чтобы он понял, что это аванс. Тамерлан ещё должен расти, он может добиться больших высот. Нельзя останавливаться!» — приводит слова Волженкина Metaratings.