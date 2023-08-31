Сергей Песьяков: не вызвали в сборную? Всё по делу

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков признался, что считает свой невызов в сборную России заслуженным.
«Буду ли я играть в матче с «Динамо»? А я откуда знаю? (смеётся). Главного тренера спрашивайте. У нас изначально было, что Кубок должен играть Никита Медведев, а я — чемпионат.
Расстроился ли я невызову в сборную России? Да нет, всё по делу», — приводит слова Сергея Песьякова «РБ Спорт».
Напомним, вчера, 30 августа, тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно. На данный момент сборная России не объявляла соперников на матчи, которые пройдут в сентябре.
- 31 августа 2023
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