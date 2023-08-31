Вратарь «Сочи» Гойло: лично я никак не разбираю пенальти

Вратарь «Сочи» Никита Гойло рассказал о подготовке к серии пенальти в матче Фонбет Кубка России с московским ЦСКА.

«Как я готовился к серии пенальти, ведь почти превзошёл Акинфеева? «Почти» — это же не превзошёл. Да никак не готовился. Лично я никак не разбираю пенальти, это Дмитрий Владимирович Бородин всё готовит. Мы всё время смотрим, кто куда бьёт последние пенальти, какие-то особенности бьющего. Я, конечно, прислушиваюсь к Бородину, что он подсказывает, но в любом случае делаю, как сам чувствую.

О чём пообщался после игры с Обляковым? Отметили качество поля. Рикошетов не было, но на разминке были. Что-то ковыряли. Тяжелее, чем на нормальном поле. Но мы же играем в равных условиях. Как и им играть тяжело, так и нам.

Как осваиваюсь в неожиданной аренде в «Сочи»? Нормально. Нужно ко всему готовым быть», — приводит слова Гойло Sport24.

Основное время матча группового этапа Кубка России между «Сочи» и ЦСКА завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти Гойло отразил два удара, однако для победы этого было недостаточно — 4:5.

25-летний голкипер выступает за «Сочи» на правах аренды из «Зенита».