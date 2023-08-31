Игрок «Фулхэма» Пальинья согласовал личный контракт с «Баварией»

Мюнхенская «Бавария» достигла полного устного соглашения с полузащитником лондонского «Фулхэма» Жоау Пальиньей, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, контракт с игроком будет действовать минимум до 2028 года. На данном этапе «Бавария» готова заплатить от € 50 млн до € 60 млн. Пальинья сообщил «Фулхэму» и главному тренеру команды Марку Силве, что хочет немедленно перейти в «Баварию». Переговоры между клубами продолжаются.
В сезоне-2022/2023 на счету Пальиньи 36 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость 28-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
- 31 августа 2023
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