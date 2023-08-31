Футболист «Крыльев» Хубулов сообщил, что не приедет в сборную России из-за травмы

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов рассказал, что не сможет прибыть в расположение сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.
«В сборную я не поеду, я получил растяжение сухожилия и неделю уже пропустил. Надо ещё две недели: сказали, что восстановление займёт три недели. После паузы на матчи сборных, надеюсь, начну тренироваться в общей группе.
Вызову был приятно удивлён. Друг сообщил, что меня вызвали. Хотелось бы поблагодарить главного тренера сборной за вызов, но, к сожалению, не смогу поехать на этот сбор», – приводит слова Хубулова Metaratings.
На сентябрьский сбор национальной команды Валерий Карпин вызвал 49 игроков, в том числе защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова и полузащитника Сергея Бабкина. Хубулов из-за травмы пропустил предыдущие матчи самарцев с «Балтикой» (2:1) и «Ахматом» (1:3).
- 31 августа 2023
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