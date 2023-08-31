Агент: Юшин не ждал вызова в сборную России, а работал над тем, чтобы получить его

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы нападающего «Урала» Александра Юшина, высказался о дебютном вызове футболиста в сборную России.
«Любой амбициозный спортсмен вне зависимости от вида спорта мечтает играть в сборной страны. Саша здесь не исключение. Я уверен, что он мечтал попасть в сборную и рад этому. Отмечу, что он не ждал вызова, а работал над тем, чтобы получить его. Только своей работой он мог обратить на себя внимание. Приглашение в сборную – это как раз результат его работы», – приводит слова Бакулина Metaratings.
Юшин попал в список из 49 игроков, который накануне опубликовала пресс-служба национальной команды. В нынешнем сезоне форвард провёл девять матчей за «Урал» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тысяч.
- 31 августа 2023
-
19:17
-
19:16
-
19:10
-
18:54
-
18:52
-
18:52
-
18:51
-
18:47
-
18:43
-
18:36
-
18:35
-
18:17
-
18:15
-
18:14
-
18:11
-
17:57
-
17:54
-
17:52
-
17:39
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:27
-
17:17
-
17:16
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:54
-
16:42
-
16:41
-
16:41
-
16:25
-
16:13
-
16:13