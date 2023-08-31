Агент: Юшин не ждал вызова в сборную России, а работал над тем, чтобы получить его

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы нападающего «Урала» Александра Юшина, высказался о дебютном вызове футболиста в сборную России.

«Любой амбициозный спортсмен вне зависимости от вида спорта мечтает играть в сборной страны. Саша здесь не исключение. Я уверен, что он мечтал попасть в сборную и рад этому. Отмечу, что он не ждал вызова, а работал над тем, чтобы получить его. Только своей работой он мог обратить на себя внимание. Приглашение в сборную – это как раз результат его работы», – приводит слова Бакулина Metaratings.

Юшин попал в список из 49 игроков, который накануне опубликовала пресс-служба национальной команды. В нынешнем сезоне форвард провёл девять матчей за «Урал» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тысяч.