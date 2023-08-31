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Дешам объявил состав сборной Франции на матчи с Ирландией и Германией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав на сентябрьские матчи с Ирландией и Германией, сообщает пресс-служба национальной команды в своём «твиттере».

В список игроков, доступных для ближайших игр, вошли 23 футболиста:

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Аксель Дисаси («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле (оба — «ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Маркус Тюрам («Интер»).

Матч с Ирландией в рамках отбора к Евро-2024 состоится 7 сентября. Товарищеская встреча с Германией пройдёт 12 сентября.