Стали известны судейские назначения на матчи 7-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) в своём официальном телеграм-канале представил имена арбитров, которые обслужат матчи 7-го тура чемпионата России сезона-2023/2024.
Бригада Павла Кукуяна отработает на центральном матче тура, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит». Алексей Сухой со своими ассистентами обслужит игру «Краснодара» и «Спартака». На встрече «Ростова» и «Динамо» будет работать Василий Казарцев. Артём Любимов будет судить игру «Локомотива» с «Балтикой». Евгений Кукуляк со своей бригадой обслужит встречу «Крыльев Советов» и «Факела». Матч «Урала» и «Ахмата» достался Алексею Амелину. Роман Сафьян отработает на игре «Пари Нижний Новгород» — «Рубин». Евгений Буланов назначен на встречу «Оренбурга» с «Сочи».
Напомним, матчи 7-го тура РПЛ нового сезона пройдут с 2 по 3 сентября.
- 31 августа 2023
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