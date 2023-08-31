Стали известны судейские назначения на матчи 7-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) в своём официальном телеграм-канале представил имена арбитров, которые обслужат матчи 7-го тура чемпионата России сезона-2023/2024.

Бригада Павла Кукуяна отработает на центральном матче тура, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит». Алексей Сухой со своими ассистентами обслужит игру «Краснодара» и «Спартака». На встрече «Ростова» и «Динамо» будет работать Василий Казарцев. Артём Любимов будет судить игру «Локомотива» с «Балтикой». Евгений Кукуляк со своей бригадой обслужит встречу «Крыльев Советов» и «Факела». Матч «Урала» и «Ахмата» достался Алексею Амелину. Роман Сафьян отработает на игре «Пари Нижний Новгород» — «Рубин». Евгений Буланов назначен на встречу «Оренбурга» с «Сочи».

Напомним, матчи 7-го тура РПЛ нового сезона пройдут с 2 по 3 сентября.