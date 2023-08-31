Пресс-служба «Родины» — о ситуации с избитым вратарём: виновные понесут наказание

Пресс-служба московской «Родины» заявила, что сделает всё возможное, чтобы виновные в избиении вратаря академии Марка Орешкова понесли законное наказание.
«Футбольный клуб «Родина» в курсе ситуации с нападением группы мигрантов на вратаря команды академии 2009 года рождения Марка Орешкова и собирает всю необходимую информацию. Мы находимся в контакте с семьёй игрока, самим игроком, а также полицией города Одинцова.
Клуб окажет Марку всю необходимую помощь, включая медицинскую. Завтра будут получены результаты повторного полного обследования и МРТ.
Также мы будем делать всё возможное, чтобы виновные были найдены и понесли справедливое законное наказание.
Ожидаем, что через неделю Марку будут сняты швы, после этого, в зависимости от результатов повторного обследования, будет ясен срок возвращения к тренировкам. Мы желаем нашему вратарю скорейшего выздоровления», – приводит слова пресс-службы «Родины» «Матч ТВ».
- 31 августа 2023
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