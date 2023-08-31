Щербаченко — о вызове 49 игроков в сборную России: они должны понимать, что их замечают

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко прокомментировал вызов в состав сборной России на сентябрьский сбор 49 футболистов.
«Здесь процесс в какой-то мере виртуальный. Игроки должны понимать, что их успехи замечают. Каждый из новичков сборной, прочитав свою фамилию в этом списке, обрадовался и воодушевился. Сегодня любому, кто проявляет себя в своём клубе, открыта дорога в национальную команду, что очень хорошо. Но расширенные списки обычно сужаются по разным причинам: по решению тренера, по травмам, по усталости тех или иных футболистов.
Всё-таки важно не переборщить с нагрузками, учитывая, что в основном это футболисты стартовых составов своих клубов, зачастую проводящие по три игры за восемь дней. Возможно, есть прицел провести товарищеские матчи сборной в сентябре разными составами, чтобы как раз не перегружать ребят. Может, будет большое количество замен и по ходу самих матчей. Важно, чтобы футболисты вернулись в свои клубы без травм, и в то же время хорошо бы посмотреть многих ребят в деле», – приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».
- 31 августа 2023
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